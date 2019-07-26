Избирком Забайкалья отказал первому секретарю краевого комитета КПРФ Юрию Гайдуку в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. За это решение проголосовали 13 его членов, против - один.
Гайдук предоставил 352 подписи муниципального фильтра, а надо было 349. Кандидат нарушил норму, согласно которой среди них должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов края. Он представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.
Гайдук намерен обжаловать данное решение в суде. Кроме того, он намерен через суд доказать незаконность регистрации кандидатом в губернаторы Александра Осипова как самовыдвиженца, так как местный закон позволял идти на выборы только от партий.
Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.
Источник фото: Правда.ру
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