Члену КПРФ отказали в регистрации на выборах губернатора Забайкалья

Избирком Забайкалья отказал первому секретарю краевого комитета КПРФ Юрию Гайдуку в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. За это решение проголосовали 13 его членов, против - один.

Гайдук предоставил 352 подписи муниципального фильтра, а надо было 349. Кандидат нарушил норму, согласно которой среди них должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов края. Он представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.

Гайдук намерен обжаловать данное решение в суде. Кроме того, он намерен через суд доказать незаконность регистрации кандидатом в губернаторы Александра Осипова как самовыдвиженца, так как местный закон позволял идти на выборы только от партий.

Напомним, осенью прошлого года Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.

Источник фото: Правда.ру

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