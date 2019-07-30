Лидеру "Партии перемен", незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову назначено 30 суток ареста. Такое решение сегодня принял Тверской суд столицы.
Оппозиционер был задержан после несанкционированной акции 27 июля. Он признан виновным в повторном нарушении при организации и проведении митинга.
В протоколе, составленном в отношении политика, говорится, что 14 июля в центре Москвы прошло несогласованное с властями мероприятие, а он на странице в соцсети призывал в нем участвовать.
По словам адвоката, в материалах нет доказательств того, что страница принадлежит лично Гудкову. Она просила закрыть производство за отсутствием причастности к правонарушению.
Сам Гудков заявил, что на него оказывают политическое давление.
Защита политика намерена обжаловать решение суда.
Источник фото: Facebook
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