Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста

Лидеру "Партии перемен", незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Дмитрию Гудкову назначено 30 суток ареста. Такое решение сегодня принял Тверской суд столицы.

Оппозиционер был задержан после несанкционированной акции 27 июля. Он признан виновным в повторном нарушении при организации и проведении митинга.

В протоколе, составленном в отношении политика, говорится, что 14 июля в центре Москвы прошло несогласованное с властями мероприятие, а он на странице в соцсети призывал в нем участвовать.

По словам адвоката, в материалах нет доказательств того, что страница принадлежит лично Гудкову. Она просила закрыть производство за отсутствием причастности к правонарушению.

Сам Гудков заявил, что на него оказывают политическое давление.

Защита политика намерена обжаловать решение суда.

Источник фото: Facebook

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