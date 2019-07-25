Матвиенко допустила отдельные уточнения Конституции

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что основные положения Конституции нашей страны не нуждаются в серьезных изменениях, но отдельные уточнения вносить можно.

Она одобрила идею об усилении роли парламента, но отметила, что в настоящее время он не очень эффективно использует все данные ему полномочия. Нужны законы, которые помогут исправить эту ситуацию, сказала Матвиенко.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что базовые положения основного закона страны незыблемы, но иногда в него надо вносить точечные поправки. Кроме того, он предложил предоставить ГД возможность участвовать в формировании кабмина.

С ним согласились многие политики, в том числе лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что данные инициативы являются актуальными, их нужно более детально рассмотреть. Миронов выразил уверенность, что парламент способен принимать более активное участие в формировании правительства.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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