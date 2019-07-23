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Источник Правда.Ру

Зюганов поддержал предложение Володина об изменении Конституции

Политика print

КПРФ поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и расширении полномочий парламента. О позиции партии сегодня рассказал ее лидер Геннадий Зюганов.

По его словам, председатель нижней палаты парламента совершенно прав в своей статье о "живой Конституции". КПРФ будет эту линию поддерживать, "хотя я ее называю полуживой Конституцией", отметил политик.

Он также добавил, что партия настаивает на формировании полноценного правительства народного доверия и усилении контрольных функций Федерального собрания.

Напомним, ранее Володин в своей статье отметил, что базовые положения основного закона страны незыблемы, но иногда в него надо вносить точечные поправки. Кроме того, спикер предложил предоставить Госдуме возможность участвовать в формировании кабмина.

Источник фото: Правда.ру

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Темы кпрф геннадий зюганов вячеслав володин конституция россии
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