"СР" планирует выдвинуть экс-помощницу Венедиктова на выборы в Мосгордуму

Экс-помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева может стать кандидатом в Мосгордуму от "Справедливой России".



Три отличия независимых кандидатов в Мосгордуму от зависимых

Список кандидатов, как ожидается, будет утвержден на конференции столичного отделения.

Партия намерена выдвинуть кандидатов почти во всех 45 одномандатных округах российской столицы. Бывший кандидат от "СР" на пост мэра Москвы Илья Свиридов идет на выборы как самовыдвиженец, но при поддержке партии.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. В трех муниципальных округах впервые будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Ранее сегодня актер театра и кино Андрей Соколов предоставил в комиссию 43-го избирательного округа российской столицы необходимые документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

В 2019 году депутатов Мосгордумы могут выбрать через интернет