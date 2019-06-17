Актер Андрей Соколов официально выдвинулся кандидатом в депутаты Мосгордумы

Народный артист России Андрей Соколов предоставил в комиссию 43-го избирательного округа российской столицы необходимые документы на выдвижение кандидатом в депутаты Мосгордумы.



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Свое решение он объяснил тем, что от участия в выборах по этому округу отказалась глава Московского центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер. При этом актер подчеркнул, что он "не политик".

Соколов идет на выборы самовыдвиженцем. Он отметил, что ему предлагали выдвинуться от различных политических сил, но он отказался.

Добавим, в 43-м округе в депутаты МГД также выдвинулись, в частности, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер "Яблока" Сергей Митрохин и известный футболист Дмитрий Булыкин.

Всего желание быть депутатами столичного парламента уже выразили более 200 человек. В текущем году впервые в трех избирательных округах проведут эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Источник превью: Википедия

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