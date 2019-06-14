Жириновский сравнил демократию с танцами: Наступило время брейка

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил политику с танцами. По его словам, сейчас наступило время очень энергичных ритмов.



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Политик отметил, что наступают совсем другие времена, прорываются новые партии. Он добавил, что в настоящий момент в демократии - "танец брейк", медленные движения - вальс, танго - закончились.

Депутат Госдумы считает, что через 10 лет парламентов в таком виде, как сейчас, уже не будет, будет совершенно другая демократия: "как цифра пришла в ТВ, так будет цифра и в демократии".

По его мнению, молодежи необходимо заранее искать место работы и не сидеть на одном месте, чтобы не прийти в себя, например, в 2033 году, когда уже не нужны будут ни партии, ни депутаты. Это произойдет, отметил Жириновский, из-за того, что цифровизация развивается стремительно.

Лидер ЛДПР заявил, что все эти изменения выльются в огромную экономию, ведь только Госдума с партиями обходится бюджету в 10 миллиардов рублей в год.

Источник превью: сайт ЛДПР

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