Выборы мэра Усть-Илимска выиграла молодая домохозяйка из ЛДПР

На выборах мэра города Усть-Илимск Иркутской области победила 28-летняя домохозяйка, выдвинутая ЛДПР. Анна Щекина набрала 43,85% голосов избирателей. Кандидат от "Единой России" Сергей Зацепин получил 37,34% голосов.

Выборы в Усть-Илимске состоялись 24 марта в связи с досрочным уходом с поста мэра члена "Единой России" Вакиля Тулубаева. Возглавляя городскую думу, Сергей Зацепин резко критиковал Тулубаева и инициировал в его отношении судебные иски.

Глава совета директоров медиахолдинга Pravda. ru Вадим Горшенин считает победу Анны Щекиной показательной.

"Главный вывод из этой истории — концепция устранения любых реальных конкурентов для победы поддержанного властью кандидата не работает. Дискредитация тоже перестает работать: люди так наелись черного пиара, что становятся к нему индифферентны. Точно также, как и власть индифферентна к любой критике в свой адрес. То есть, сравнялись", — отметил Вадим Горшенин.

"Выход из этой истории только один, о котором я писал чуть ранее. Власть должна поддерживать любых достойных кандидатов от любых партий. Должна ради самосохранения, — считает Вадим Горшенин. — В конце концов, мы же помним, что у нас и президент, и губернаторы — вне партий и политических блоков. Но это декларация. На деле мы видим, что осталось только вновь принять известную шестую статью советской Конституции про руководящую и направляющую силу российского общества. И смеяться здесь нечего: на местах копируют модель политического поведения, которой придерживается Старая площадь".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал фамилию мэра Новосибирска признаком "полного отсутствия интеллекта".

Источник фото: страничка Анны Щекиной "ВКонтакте"

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