Как подготовить кожу к пилингу и какие средства выбрать

1:44 Your browser does not support the audio element. Красота

Хотите восстановить кожу после воздействия ультрафиолета, избавиться от пигментации и уменьшить морщины без инъекций? Пилинг — отличное решение, но врачи рекомендуют проводить его в холодное время года из-за повышенной уязвимости кожи после процедуры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Экспертные Советы:

Выбор Периода: Кожа становится более уязвимой после пилинга, особенно к воздействию ультрафиолета. Поэтому многие врачи советуют проводить пилинг в холодное время года.

Подготовка Кожи: Используйте средства с кислотами перед процедурой, чтобы привыкнуть к микротравматизации. Избегайте сразу применять агрессивные средства, начните с питательных веществ и увлажняющих компонентов.

Правильные Составы: Перед процедурой не допускайте дефицит влаги, минералов, аминокислот и витаминов. Избегайте сразу применять агрессивные средства, начните с питательных веществ и увлажняющих компонентов.

Контроль Чувствительности: Перед походом в салон тестируйте продукты на чувствительность кожи. Избегайте загара месяц до процедуры, чтобы снизить риск гиперпигментации.

Избегайте обострений: Нельзя проводить пилинг при обострениях заболеваний, герпетической инфекции или опухолевых процессах на коже. Консультируйтесь с дерматологом.

Важность Подготовки:

Ксения Эллинская, врач-косметолог, советует начинать применение кислот в более низких концентрациях дома перед процедурой. Это поможет предотвратить усиление чувствительности и фотоповреждений.

Следуя экспертным рекомендациям, вы сможете максимизировать эффективность пилинга и минимизировать риски.