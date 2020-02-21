В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире

В 2013 году 47-летняя жительница Лос-Анджелеса Микель Руффинелли попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых широких бедер в мире.

При росте 162 см и весе 190 кг охват ее бедер составляет 2,4 метра.

Такие бедра у американки были не с детства. В возрасте 20 лет Микель весила 80 кг, но после рождения четверых детей она стала резко набирать в весе, в результате получились непропорциональные бедра.

Но Руффинелли не расстраивается, она гордится своими параметрами и считает себя уникальной.

Что говорят врачи?

Медики объясняют нестандартную фигуру женщины липедемой — заболеванием, при котором в организме неправильно распределяются жировые отложения.

Заболевание не связано с лишними килограммами: огромные жировые отложения в ногах вызваны наследственной предрасположенностью или гормональным сбоем.

Микель Руффинелли признается, что радуется жизни, занимается водной аэробикой, часто бывает на пляже и очень любит готовить.

Микель замужем. По словам женщины, ее муж Реджи Брукс делает ей комплименты каждый день.