Двуглавый орел у подошвы: грузинский дизайнер создал сапоги из "российских паспортов"

Модель сапог, которые "украшает" принт с изображением обложки российского загранпаспорта, представил бренд Vetements . Его представляет грузинский дизайнер Демна Гвасалия. Фото обуви появилось в официальном аккаунте марки в Instagram.

Фото: instagram.com/@vetements_official

Кутюрье сделал высокие сапоги на высокой шпильке "в стиле" российского документа. Ярко-алый цвет повторяет тон обложки заграничного паспорта. Принт с двуглавым орлом также применили в дизайне обуви. Его хаотично расположили на изделии, при этом на фото видно, что герб России находится не только на голенище, но и у самой подошвы и даже на шпильке.

Не все пользователи соцсети остались в восторге от такой задумки автора. Некоторые из них спросили дизайнера, почему он не сделал подобную обувь с элементами грузинского паспорта. Кто-то решил, что у бренда не хватает материалов для создания новых коллекций.Но среди комментаторов нашлись и люди с чувством юмора. Один из пользователей предложил кутюрье сделать мужскую версию сапог, но на этот раз с изображением военного билета.

Разумеется, сапоги по мотивам российского паспорта уже стали эпатажной частью коллекции бренда. Ранее "Правда.Ру" публиковала фоторепортаж не менее скандального дефиле от дизайнера Тома Брауна. Весельчак Том Браун уже не раз эпатировал гостей как своих женских показов, так и мужских. В этой коллекции дизайнер особенное внимание уделил декоративным деталям, которые для жизни не пригодятся, но на фото смотрятся эффектно.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook