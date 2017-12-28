Выяснено, как грязный воздух влияет на здоровье младенцев

Индийские ученые выяснили, как грязный воздух влияет на вес новорождённых.

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Как пишет Times of India, вредные частицы вместе с воздухом попадают в организм и влияют на вес будущего ребёнка.

Исследование показало, что чем меньше вес ребёнка, тем более высокая вероятность заболеваний, связанных с сердцем. При этом нельзя исключать, что малыш в будущем будет страдать от диабета или гипертонии.

Отметим, что основной источник загрязнения в больших городах и мегаполисах - личные транспортные средства граждан. В посёлках же, им являются сжигаемое человеком сырьё, например дерево, уголь и торф.

На сегодняшний день экология в Индии находится в весьма плачевном состоянии. Каждый рождающийся там ребёнок имеет вес на порядок ниже нормы. Средний показатель составляет 2500 грамм у каждого шестого новорождённого.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что специалисты университетского медицинского центра Гарвардской медицинской школы и Beth Israel Deaconess Medical Center выявили связь между детским храпом и ожирением. Выводы были сделаны по результатам исследования, в котором приняли участие 110 детей.

Как сообщает RealClearScience, избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна - расстройством, которое зачастую сопровождается громким храпом. Данное расстройство также увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Избыточный вес и храп у детей создают "порочный метаболический круг", считают медики. Также дети, страдающие от этих проблем, страдают от поведенческих проблем в переходном возрасте. Бороться с этим можно целенаправленным снижением веса и надлежащим лечением синдрома нарушения сна.