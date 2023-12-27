Ананасы и другие фрукты не стоит хранить в холодильнике

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Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин дал советы читателям Pravda. Ru по длительному хранению фруктов.

Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

В новогодние каникулы многие делают запас фруктов и овощей — чтобы в дни отдыха пореже ходить по магазинам. Но витаминную продукцию ещё нужно уметь правильно хранить, чтобы она не испортилась и была успешно съедена. Оказывается, холодильник — не лучшее место для успешного сбережения некоторых видов фруктов.

"Нельзя только в прохладном месте хранить ананас, бананы и авокадо. Их лучше хранить при комнатной температуре в тёмном месте в какой-нибудь коробке, либо в тумбочке. Убираю в основном только виноград и ягоды в холодильник. В холодильнике лучше в полиэтиленовые пакеты всё убирать, так как почему-то фрукты холодильнике быстрее сохнут", — делится ценной информацией эксперт.

Наиболее подходящим местом для того, чтобы фрукты не портились несколько дней, ресторатор считает… подоконник.

"Хорошо лежат яблоки, апельсины, мандарин, киви, вишня, клубника, голубика, груши. На подоконнике у меня просто сложены как на рынке горками яблоки, я их ничем не накрываю, и они великолепно лежат", — делится собственным опытом Денис Сидоркин.

Также в холодильнике нельзя хранить практически все тропические фрукты.