Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин дал советы читателям Pravda. Ru по длительному хранению фруктов.
В новогодние каникулы многие делают запас фруктов и овощей — чтобы в дни отдыха пореже ходить по магазинам. Но витаминную продукцию ещё нужно уметь правильно хранить, чтобы она не испортилась и была успешно съедена. Оказывается, холодильник — не лучшее место для успешного сбережения некоторых видов фруктов.
"Нельзя только в прохладном месте хранить ананас, бананы и авокадо. Их лучше хранить при комнатной температуре в тёмном месте в какой-нибудь коробке, либо в тумбочке. Убираю в основном только виноград и ягоды в холодильник. В холодильнике лучше в полиэтиленовые пакеты всё убирать, так как почему-то фрукты холодильнике быстрее сохнут", — делится ценной информацией эксперт.
Наиболее подходящим местом для того, чтобы фрукты не портились несколько дней, ресторатор считает… подоконник.
"Хорошо лежат яблоки, апельсины, мандарин, киви, вишня, клубника, голубика, груши. На подоконнике у меня просто сложены как на рынке горками яблоки, я их ничем не накрываю, и они великолепно лежат", — делится собственным опытом Денис Сидоркин.
Также в холодильнике нельзя хранить практически все тропические фрукты.
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