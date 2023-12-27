Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наученная горьким опытом Собчак отметила корпоратив в кокошнике за самоваром
Захарова: передача ракет для Patriot ВСУ через США угрожает безопасности
В Денисовой пещере нашли уникальную диадему возрастом более 40 тысяч лет
Астролог рассказала, какие подарки принесут удачу в год Дракона
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
"Росэлектроника" улучшила анти-БЛА комплекс "Серп"
В этом году российский турпоток в Индонезию превысит доковидный
Эксперт рассказал, что будет со вторичным жильем в Москве в 2024 году
Учёные нашли новый препарат для борьбы с "плохим" холестерином

Ананасы и другие фрукты не стоит хранить в холодильнике

1:27
Интересные Новости

Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин дал советы читателям Pravda. Ru по длительному хранению фруктов.

Ананасы и другие фрукты не стоит хранить в холодильнике
Фото: openverse.org by the_moment is licensed under CC BY 2.0.

В новогодние каникулы многие делают запас фруктов и овощей — чтобы в дни отдыха пореже ходить по магазинам. Но витаминную продукцию ещё нужно уметь правильно хранить, чтобы она не испортилась и была успешно съедена. Оказывается, холодильник — не лучшее место для успешного сбережения некоторых видов фруктов.

"Нельзя только в прохладном месте хранить ананас, бананы и авокадо. Их лучше хранить при комнатной температуре в тёмном месте в какой-нибудь коробке, либо в тумбочке. Убираю в основном только виноград и ягоды в холодильник. В холодильнике лучше в полиэтиленовые пакеты всё убирать, так как почему-то фрукты холодильнике быстрее сохнут", — делится ценной информацией эксперт.

Наиболее подходящим местом для того, чтобы фрукты не портились несколько дней, ресторатор считает… подоконник.

"Хорошо лежат яблоки, апельсины, мандарин, киви, вишня, клубника, голубика, груши. На подоконнике у меня просто сложены как на рынке горками яблоки, я их ничем не накрываю, и они великолепно лежат", — делится собственным опытом Денис Сидоркин.

Также в холодильнике нельзя хранить практически все тропические фрукты.

 

 

Как хранить фрукты и ягоды
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Ударный флот НАТО пойдёт к Крыму мимо конвенции Монтрё Олег Володин Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Последние материалы
Эксперты назвали модели автомобилей, которые выйдут на рынок РФ в 2024 году
Слепаков* признался, что носок с "голой вечеринки" Ивлеевой принадлежит ему
Праймеры для макияжа: какой выбрать и как правильно использовать
Торфяные таблетки помогут вырастить крепкие растения
Элементарный салат "Выручайка": готовится всего за пять минут, а съедается и того быстрее
Экономист назвала продукты, которые подорожают больше всего в 2024 году
Вирусолог Вострухов рассказал россиянам о главных отличиях гриппа от ОРВИ
В США среди оленей распространяется опасный для человека "зомби-вирус"
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду за "самоволку"
Что посмотреть зимой на Байкале: идеи и активности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников