Убытки страховщиков после весенних паводков достигли уже 1,867 миллиардов рублей

Весенние паводки обошлись страховщикам уже в 1,867 млрд рублей

3:17 Your browser does not support the audio element. Страхование

Выплаты страховых компаний после весенних потопов и паводков могут составить свыше 1,867 млрд руб., подсчитал Телеграм-канал «Страховой случай».

Фото: Wikipedia by SC National Guard is licensed under public domain

Всего страховщиками поступили сообщения о 6011 страховом случае с имуществом граждан, включая ущерб недвижимости и автомобилям на 1,676 млрд. рублей. Юрлица подали 60 обращений на 191,5 млн. рублей.

Страховая компания "ПАРИ" сообщила о 15 клиентах из Татарстана, Оренбургской и Курганской области, у которых затопило недвижимость, включая ипотечное жильё, частный дом и локомотивное депо ЮУЖД в Бузулуке Оренбургской области. Общие выплаты пока оцениваются в 35,5 млн.

В "Росгосстрах" поступило 1970 заявлений, по 1800 из них выплачено 368,5 млн. От семи юрлиц получено заявлений на 12 млн руб. В Тюменской, Архангельской областях и Якутии вода ещё не ушла, поэтому ущерб будет оценен позже.

"Ингосстрах" получил свыше 600 обращений по имуществу физлиц и четыре - по каско. Из них урегулированы более 200. Объём выплат оценивается в 450 млн. По 19 обращениям от юрлиц выплаты составят около 171,5 млн. Выплат пока не было - страховщик продолжает оценивать ущерб.

"РЕСО-гарантия" заявила о 1239 пострадавших объектах страхования на 430 млн руб. По юрлицам зафиксирован 21 убыток. В обработке находятся ещё 300 обращений. В основном ущерб нанесён клиентам из Орска и Оренбурга.

"Совкомбанк Страхование" получил 13 заявлений, оплачен один убыток на 68 тыс. рублей. По остальным проводится оценка.

"СберСтрахование" получило 1,7 тыс. заявлений от физлиц с Урала, а также 41 обращений от юрлиц. Страховщик уже выплатил 182 млн рублей. При этом в компанию продолжают поступать заявления.

"Югория" насчитала 100 убытков со средней выплатой около 300 тыс. рублей. Основная масса обращений поступила из Курганской, Оренбургской, Пензенской и Кемеровской областей.

Страховой Дом "ВСК" получил 370 обращений от физлиц в Оренбургской области на 160 млн рублей, урегулировано уже 206 заявок на 105 млн. По юрлицам зафиксировано 19 убытков на 10,5 млн рублей.

Остальные страховщики о выплатах не рассказали, сообщает "Страховой случай".

Ранее Минсельхоз спрогнозировал сокращение урожая на 10-30% из-за майских заморозков.