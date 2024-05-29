Ущерб на 50 миллиардов — Минсельхоз вводит режим ЧС на федеральном уровне из-за майских заморозков

Аграрии потеряли минимум 50 млрд руб. из-за майских заморозков, что может привести к сокращению урожая на 10-30%, сообщает Минсельхоз.
По подсчётам Национального союза агростраховщиков (НСА), страховые компании выплатили хозяйствам 0,4 млрд рублей и планируют в общей сложности компенсировать от 0,9 до 1,5 млрд рублей.
В надежде компенсировать убытки от майской непогоды Минсельхоз заявил о планах введения чрезвычайной ситуации федерального уровня.
"Мы планируем сейчас ЧС вводить федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры," — заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
По её словам, это позволит аграриям, пострадавшим от весенних заморозков, быстрее получить страховые выплаты.
Ранее Минсельхоз предложил включить в агрострахование с господдержкой креветок и других беспозвоночных.
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