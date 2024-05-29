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Ущерб на 50 миллиардов — Минсельхоз вводит режим ЧС на федеральном уровне из-за майских заморозков

Минсельхоз: сокращение урожая из-за майских заморозков может составить 10-30%

1:03
Страхование

Аграрии потеряли минимум 50 млрд руб. из-за майских заморозков, что может привести к сокращению урожая на 10-30%, сообщает Минсельхоз.

Минсельхоз: сокращение урожая из-за майских заморозков может составить 10-30%
Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

По подсчётам Национального союза агростраховщиков (НСА), страховые компании выплатили хозяйствам 0,4 млрд рублей и планируют в общей сложности компенсировать от 0,9 до 1,5 млрд рублей.

В надежде компенсировать убытки от майской непогоды Минсельхоз заявил о планах введения чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"Мы планируем сейчас ЧС вводить федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры," — заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

По её словам, это позволит аграриям, пострадавшим от весенних заморозков, быстрее получить страховые выплаты.

Ранее Минсельхоз предложил включить в агрострахование с господдержкой креветок и других беспозвоночных.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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