Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выполнить массаж кожи головы при выпадении волос
Advice.News: по утрам нужно пить воду для хорошей работы ЖКТ
Россияне в последнее время отдают предпочтение домашнему мороженому
Россияне начали активнее посещать отечественные курорты
Поросль мешает развитию других растений
Названа стоимость владения Chery Tiggo 4 Pro в РФ за 5 лет
Маргарита Суханкина рассказала, как православная вера спасла ей жизнь
Как компактно хранить вещи в прихожей
PRL: инженерам удалось достичь рекордных температур в термоядерном реакторе
Почему китайские автомобили чаще попадают в аварии: анализ данных от страховой компании "Согласие"

Частота ДТП: почему китайские марки автомобилей возглавляют рейтинг?

2:23
Страхование

Согласно данным статистики аварийности застрахованных автомобилей в компании "Согласие" за 2023 год, китайские легковые автомобили чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) среди европейских, корейских, японских, российских и китайских марок.

Частота ДТП: почему китайские марки автомобилей возглавляют рейтинг?
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Частота ДТП с автомобилями китайских марок составляет более 10%, что является наивысшим показателем по сравнению с другими странами производителями. В соответствии со статистикой компании, наиболее часто участвующими в авариях моделями китайских автомобилей являются Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.

На втором месте по частоте аварий находятся автомобили корейского производства (более 7%), среди которых часто встречаются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.

Японские машины занимают третье место по частоте аварий (особенно выделяются Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9). Затем следуют европейские и российские марки, среди которых наиболее подверженными авариям являются BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series для европейских марок, а Москвич 3, Lada Vesta и Lada Xray для российских.

Эксперты связывают высокий уровень аварийности китайских автомобилей и низкие показатели аварийности российских марок с текущими особенностями российского автомобильного рынка.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами в компании "Согласие" Павел Нефедов отметил, что китайские легковые автомобили в настоящее время представляют собой самый новый автопарк в России, и объем их продаж продолжает расти. Многие из этих автомобилей приобретаются в кредит, и подавляющее большинство из них застраховано по полисам каско. Это обуславливает высокую частоту обращений по страховым случаям от водителей китайских автомобилей, так как количество застрахованных автомобилей китайского производства в целом превышает другие марки. Поэтому доля оформленных полисов каско на автомобили других марок ниже, что соответственно снижает частоту обращений от их владельцев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Четыре правила для восстановления ногтей после удаления гель-лака: как вернуть им здоровье
Последние материалы
Ветеринары объяснили, почему кошка трется о ноги людей
Прополка моркови не нужна, если следовать советам
Пассажир лишился бизнеса из-за лужи ликера в аэропорту
Суханкина рассказала, что после выхода "Слова пацана", она снова стала популярной
SCMP: китайские учёные разрабатывают сверхзвуковые подводные лодки
Рекомендации специалиста по правильному употреблению воды
Избегайте ошибок при страховании: 5 ключевых советов для защиты своих интересов
Advice.News: на ночь нельзя есть шоколад и картофель
Автоэксперт рассказал, как выбрать "правильный" Mitsubishi Lancer с пробегом
Аршавин: вижу Валерия Карпина тренером "Спартака", но это малореально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников