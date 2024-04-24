Почему китайские автомобили чаще попадают в аварии: анализ данных от страховой компании "Согласие"

Частота ДТП: почему китайские марки автомобилей возглавляют рейтинг?

2:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно данным статистики аварийности застрахованных автомобилей в компании "Согласие" за 2023 год, китайские легковые автомобили чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия (ДТП) среди европейских, корейских, японских, российских и китайских марок.

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Частота ДТП с автомобилями китайских марок составляет более 10%, что является наивысшим показателем по сравнению с другими странами производителями. В соответствии со статистикой компании, наиболее часто участвующими в авариях моделями китайских автомобилей являются Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K.

На втором месте по частоте аварий находятся автомобили корейского производства (более 7%), среди которых часто встречаются Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.

Японские машины занимают третье место по частоте аварий (особенно выделяются Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9). Затем следуют европейские и российские марки, среди которых наиболее подверженными авариям являются BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series для европейских марок, а Москвич 3, Lada Vesta и Lada Xray для российских.

Эксперты связывают высокий уровень аварийности китайских автомобилей и низкие показатели аварийности российских марок с текущими особенностями российского автомобильного рынка.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами в компании "Согласие" Павел Нефедов отметил, что китайские легковые автомобили в настоящее время представляют собой самый новый автопарк в России, и объем их продаж продолжает расти. Многие из этих автомобилей приобретаются в кредит, и подавляющее большинство из них застраховано по полисам каско. Это обуславливает высокую частоту обращений по страховым случаям от водителей китайских автомобилей, так как количество застрахованных автомобилей китайского производства в целом превышает другие марки. Поэтому доля оформленных полисов каско на автомобили других марок ниже, что соответственно снижает частоту обращений от их владельцев.