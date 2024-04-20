Антиалкогольная кампания как страховой случай

Введение "сухого закона" или очередная антиалкогольная кампания действительно опасная ситуация, которая для большинства граждан почти что смертельная. Так что люди жизнь страхуют. Введение запрета на спиртное помимо всего прочего требует роста расходов на снятие стресса, на занятия спортом или, что греха таить, на закупку подпольного алкоголя. Кроме того, для виноторговцев это вообще может означать принудительную смену рода деятельности и огромные издержки на перепрофилирование бизнеса.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.