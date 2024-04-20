Антиалкогольная кампания как страховой случай

Страховка от государственного запрета спиртного

0:34 Your browser does not support the audio element. Страхование

Введение "сухого закона" или очередная антиалкогольная кампания действительно опасная ситуация, которая для большинства граждан почти что смертельная. Так что люди жизнь страхуют. Введение запрета на спиртное помимо всего прочего требует роста расходов на снятие стресса, на занятия спортом или, что греха таить, на закупку подпольного алкоголя. Кроме того, для виноторговцев это вообще может означать принудительную смену рода деятельности и огромные издержки на перепрофилирование бизнеса.