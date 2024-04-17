Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов предложил переложить ответственность за страхование курьеров на сервисы доставок

Страхование курьеров и ПДД: какие меры должны принять сервисы доставки?

Сегодня курьеры сталкиваются с трудностями в соблюдении Правил Дорожного Движения (ПДД) из-за жёстких требований к срокам доставки, сообщил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в ходе брифинга в пресс-центре НСН.

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Шкуматов отметил, что стандарты доставки настолько сжаты, что курьеры физически не могут соблюдать правила дорожного движения. Они вынуждены доставлять заказы в кратчайшие сроки, не учитывая требования ПДД. Пытаясь успеть доставить товар за пять минут, курьеры фактически не могут безопасно доехать от склада до адреса клиента. За просрочку курьеры получают штрафы, при этом они не имеют возможности компенсировать эти издержки. Шкуматов подчеркнул, что ответственность за страхование курьеров и их действий должны нести сами курьерские службы, включая водителей электровелосипедов, рассматриваемых как электромотоциклы.

Председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко также выступил в пресс-центре НСН, заявив о необходимости проведения рейдов и обучения курьеров крупными доставщиками. Целью этих мер должно быть предотвращение агрессивного вождения. Диденко также отметил, что для использования индивидуальных средств передвижения не требуются специальные документы.