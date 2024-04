Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов предложил переложить ответственность за страхование курьеров на сервисы доставок

Сегодня курьеры сталкиваются с трудностями в соблюдении Правил Дорожного Движения (ПДД) из-за жёстких требований к срокам доставки, сообщил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в ходе брифинга в пресс-центре НСН.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1 is licensed under CC BY-SA 4.0