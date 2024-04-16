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Оскольский электрометаллургический комбинат требует у "СОГАЗа" внушительные 7,4 млрд рублей

ОЭМК им. Угарова предъявил иск "СОГАЗу" на 7,4 млрд рублей

1:06
Страхование

АО "Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова" потребовал у СК "СОГАЗа" через суд 7,4 млрд рублей страхового возмещения за ущерб и упущенную выгоду. Об этом сообщает АСН.

ОЭМК им. Угарова предъявил иск "СОГАЗу" на 7,4 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Inna67895 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Иск рассматривается в Арбитражном суде Москвы.

Причиной обращения ОЭМК в суд стала атака беспилотника на предприятие. Также на комбинате произошло крупное ЧП: пролившаяся из ковша жидкая сталь затопила существенную часть цеха.

Комбинат включил в сумму иска реальный ущерб на 175 млн рублей и упущенную выгоду на 7,2 млрд рублей.

Предприятие входит в состав группы "Металлоинвест" — мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа и тому подобных продуктов, сообщается на официальном сайте группы.

Ранее суд согласился рассмотреть иск "Невской мануфактуры" к "Ингосстраху" за отказ в выплате страхового возмещения.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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