Оскольский электрометаллургический комбинат требует у "СОГАЗа" внушительные 7,4 млрд рублей

АО "Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова" потребовал у СК "СОГАЗа" через суд 7,4 млрд рублей страхового возмещения за ущерб и упущенную выгоду. Об этом сообщает АСН.
Иск рассматривается в Арбитражном суде Москвы.
Причиной обращения ОЭМК в суд стала атака беспилотника на предприятие. Также на комбинате произошло крупное ЧП: пролившаяся из ковша жидкая сталь затопила существенную часть цеха.
Комбинат включил в сумму иска реальный ущерб на 175 млн рублей и упущенную выгоду на 7,2 млрд рублей.
Предприятие входит в состав группы "Металлоинвест" — мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа и тому подобных продуктов, сообщается на официальном сайте группы.
Ранее суд согласился рассмотреть иск "Невской мануфактуры" к "Ингосстраху" за отказ в выплате страхового возмещения.
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