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СберСтрахование выплатила 6,8 млн рублей за поврежденную дробильную установку клиенту после ДТП

Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику

1:05
Страхование

"СберСтрахование" выплатила сумму в размере 6,8 миллионов рублей корпоративному клиенту за мобильную дробильную установку, которая пострадала в результате ДТП.

Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику
Фото: commons.wikimedia.org by Gabinho is licensed under CC BY 3.0

Этот вид специализированной техники широко применяется в металлургической промышленности и других отраслях. Она используется для разделения руды на более мелкие фракции и подготовки её к дальнейшей обработке, что облегчает процесс загрузки. Кроме того, эту машину можно применять для дробления камней и строительного мусора, что упрощает их вывоз с рабочей площадки.

Для клиента "СберСтрахования" было важно доставить технику на место работ. Однако в результате опрокидывания самосвала с прицепом на повороте, в котором перевозилась установка, она была повреждена. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения, что привело к происшествию.

"СберСтрахование" признала этот случай как страховой и перечислила клиенту компенсацию на ремонт установки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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