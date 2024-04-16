СберСтрахование выплатила 6,8 млн рублей за поврежденную дробильную установку клиенту после ДТП

Компенсация от "СберСтрахования": 6,8 млн рублей за поврежденную спецтехнику

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

"СберСтрахование" выплатила сумму в размере 6,8 миллионов рублей корпоративному клиенту за мобильную дробильную установку, которая пострадала в результате ДТП.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabinho is licensed under CC BY 3.0

Этот вид специализированной техники широко применяется в металлургической промышленности и других отраслях. Она используется для разделения руды на более мелкие фракции и подготовки её к дальнейшей обработке, что облегчает процесс загрузки. Кроме того, эту машину можно применять для дробления камней и строительного мусора, что упрощает их вывоз с рабочей площадки.

Для клиента "СберСтрахования" было важно доставить технику на место работ. Однако в результате опрокидывания самосвала с прицепом на повороте, в котором перевозилась установка, она была повреждена. По предварительным данным, водитель нарушил правила дорожного движения, что привело к происшествию.

"СберСтрахование" признала этот случай как страховой и перечислила клиенту компенсацию на ремонт установки.