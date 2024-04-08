Когда каско бессильно. Повреждение покрышек, дрифт и еще 7 случаев, которые не покроет страховка

Banki.ru: страховая не оплатит повреждение покрышек по каско

3:40 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каско — это добровольное страхование автомобиля, которое позволяет максимально компенсировать финансовый ущерб водителя при повреждении машины. Однако и у этого полиса есть ограничения. Портал Banki.ru перечислил 9 ситуаций, в которых страховая компания может отказать в компенсации по каско.

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Военные действия, забастовки, ядерные взрывы

Каско не покрывает риски, попадающие под определение форс-мажора (ст. 964 Гражданского кодекса РФ). К таким относятся ядерные взрывы, радиация или радиоактивное заражение, военные действия и маневры, гражданская война, народные волнения, забастовки и мятежи.

Алкогольное или наркотическое опьянение

Если водитель попал в ДТП под действие алкоголя, наркотиков, психотропных и тому подобных веществ, страховая компания не станет выплачивать возмещение по каско. Отказ водителя от медицинского освидетельствования не поможет.

Доказанный умысел водителя

Если ДТП было организовано водителем намеренно, с целью получить компенсацию, то страховая откажет в выплате. Конечно, в том случае, если умысел автовладельца будет доказан. Кроме того, каско не покроет ущерб, если следствие или экспертиза установят, что при аварии водитель мог предпринять действия для минимизации ущерба, но умышленно этого не сделал.

Гонки и соревнования

Каско подразумевает, что водитель будет использовать автомобиль для стандартной езды. Поэтому риски при участии в гонках, дрифтах, заездах и других экстремальных видах вождения страховка не покрывает. Также страховая не станет выплачивать возмещение, если автомобиль использовался для обучения вождению или в качестве такси.

Изъятие машины госорганами

Водитель может лишиться автомобиля, если его изымут государственные органы в рамках ареста или конфискации имущества. В таких случаях на компенсацию можно не рассчитывать. Не покрывает каско и ущерб, причинённый машине в процессе доказанного совершения преступления.

Нарушение правил действия при ДТП

Каско подразумевает чёткий порядок действий при ДТП: какие документы собрать, как оформить, в какие сроки подать заявление страховщику. Если нарушить этот алгоритм, например, уехать с места аварии, на страховку можно не рассчитывать.

Получение компенсации от виновника аварии

Если виновник ДТП добровольно компенсировал водителю ущерб, страховая не обязана возмещать ему убытки. Как и в случае, если обладатель полиса каско сам отказался от предложенной виновником аварии компенсации или воспрепятствовал её получению.

Некоторые внутренние повреждения авто

Повреждения декоративных элементов (покрышек, дисков и колпаков), а также салона из-за небрежности водителя (например, курения) не считаются страховым случаем и не подлежат компенсации по стандартному полису каско. Исключение — если одновременно повреждены другие узлы и детали машины.

ДТП вне территории страхования

Обычно каско действует только на территории России. Если автовладелец намерен выезжать на авто за пределы страны, ему нужно обратиться к страховщику за расширением страховки. Иначе в случае ДТП за границей все издержки лягут на плечи самого водителя.

Исключения, которые не покрывает каско, всегда прописываются в договоре страхования, напоминает Banki.ru. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, автовладельцу следует внимательно читать условия страховки перед покупкой полиса.