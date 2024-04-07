Автоюрист Сергей Радько поднял вопрос о возможности получения возмещения за ущерб автомобилям от паводков

Автовладельцы, чьи автомобили затонули из-за разрушения дамбы в Орске, могут остаться без компенсации

2:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Россиянам, чьи машины пострадали в результате наводнений, может быть отказано в страховых выплатах, сообщил адвокат из общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько в интервью для "Газета.Ru".

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"ОСАГО это не покрывает. Если есть страховка каско, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием по каско возмещению не подлежит. Это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования", — пояснил он.

По мнению Радько, пострадавшие от наводнений жители Орска и Оренбургской области должны дожидаться результатов уголовного расследования в отношении разрушения дамбы.

"Если возбуждено уголовное дело по факту прорыва, то все будет зависеть от результатов расследования. Прорыв мог быть следствием стихийного бедствия, нарушения при строительстве дамбы. Главный вопрос: что стало причиной прорыва дамбы. Боюсь, что до окончания расследования здесь какие-то выводы трудно делать. Получается, если есть каско, нужно посмотреть внимательно договор страхования и правила, какие риски там застрахованы. Если договора каско нет или страховая отказала, тогда нужно дожидаться окончания расследования и в зависимости от его результатов, решать вопрос, кому предъявлять претензии. По сути, если будет установлено, что прорыв дамбы стал следствием нарушений при строительстве, при эксплуатации и так далее, то все пострадавшие должны быть признаны потерпевшими по этому уголовному делу", — заключил он.

Вечером 5 апреля в городе Орске в Оренбургской области произошло разрушение дамбы. По словам местных жителей, течь была замечена за несколько дней до этого. Сейчас ведутся срочные работы по ликвидации аварии, а жителей города эвакуируют. Несколько тысяч зданий и частных домов оказались затопленными. В спасательных операциях в затопленном городе Орске участвуют более 700 спасателей.