Спасибо зарядке. Россияне стали вести более здоровый образ жизни и меньше жаловаться на плохое самочувствие

Опрос "СберСтрахования": россияне стали чаще есть фрукты и меньше курить

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Доля россиян, регулярно употребляющих свежие фрукты и овощи, за прошлый год выросла на 10,3% и достигла 78,7%, сообщила компания "СберСтрахование", ссылаясь на результаты опроса, проведённого в городах с населением более полмиллиона человек.

В целом в России стали вести более здоровый образ жизни, свидетельствуют данные опроса. Так, снизилось число курильщиков, отметил страховщик. Меньше всего потребителей никотина в Махачкале (17%) и Перми (20%), больше всего — в Рязани (29%) и Пензе (28%). При этом доля курильщиков падает и в регионах, которые лидируют по этому показателю, добавило "СберСтрахование". Кроме того, в России больше нет крупных городов, где курит минимум треть населения.

Больше всего курильщиков среди мужчин в возрасте от 31 года до 50 лет, отмечает компания.

Четверть россиян заявила о регулярных занятиях физкультурой (25,6%). Самыми активными в этом плане стали Ярославль (38%), Рязань (37%) и Киров (36%). Самой "спортивной" оказалась молодежь (40% людей от 18 до 30 лет). Среди респондентов от 50 до 60 лет физической активностью занимается только каждый десятый (12%).

Результаты опроса показали, что в целом жители России стали чувствовать себя гораздо лучше. Так, 43,5% оценили своё состояние здоровья как хорошее и очень хорошее. В предыдущем году этот показатель составлял 35%. Снизилось и количество тех, кто заявлял о плохом самочувствии — с 11% до 8,8%. При этом мужчины больше довольны своим здоровьем, чем женщины (52% против 35%). Женщины чаще характеризуют своё самочувствие как удовлетворительное (55%). Здоровее всех себя чувствуют жители Иркутска (22%), Астрахани (21%), Владивостока и Хабаровска (по 18%).