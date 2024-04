Полиция высказала предостережение жителям относительно звонков мошенников по телефону

Мошенники активно осуществляют звонки на телефоны граждан, выдавая себя за сотрудников компаний, специализирующихся на оформлении медицинских полисов или страховок.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication