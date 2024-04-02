Полиция высказала предостережение жителям относительно звонков мошенников по телефону

Новая схема мошенничества по телефону от злоумышленников

Мошенники активно осуществляют звонки на телефоны граждан, выдавая себя за сотрудников компаний, специализирующихся на оформлении медицинских полисов или страховок.

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Их основная цель заключается в том, чтобы добиться доступа к личным данным человека и его финансовым средствам. Полиция настоятельно призывает жителей быть бдительными и не совершать каких-либо сделок в подобных ситуациях, как сообщает ИА UssurMedia.

Этот вид телефонного мошенничества является хитроумной аферой, в ходе которой злоумышленники предлагают вам приобрести страховку или полис по необычно низкой цене, утверждая, что это исключительно выгодное предложение. Они часто используют манипулятивные обещания и агрессивные методы продаж, чтобы убедить вас в необходимости немедленной покупки.

На ваш мобильный телефон может поступить звонок от незнакомого абонента, который представится сотрудником, занимающимся оформлением обязательного медицинского страхования, и заявит о том, что срок вашего полиса подошел к концу, и требуется совершить платную замену. Не забывайте, что срок действия полиса медицинского страхования бессрочный.