Консультации психологов стали частью программы обязательного медицинского страхования

Минздрав России представил новый порядок предоставления медицинской помощи, включив в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) психологические консультации.
Они и ориентированы на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями, тревожными расстройствами, онкологическими диагнозами, ВИЧ и тем, кто нуждается в мотивации для лечения.
Врачи и психологи теперь работают сообща, обеспечивая комплексный подход к лечению, что позволяет более глубоко изучить все аспекты заболевания и оказать всестороннюю помощь, а также обеспечить последующее сопровождение пациентов.
Специалисты подчеркивают необходимость создания системы социально-психологической адаптации населения и планируют разработать методику, которая будет распространена по всем муниципалитетам региона. Основное внимание уделяется доступности психологической помощи и повышению уровня психологической адаптации жителей, чтобы каждый мог получить необходимую поддержку и консультацию.
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