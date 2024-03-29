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Консультации психологов стали частью программы обязательного медицинского страхования

Комплексный подход к лечению: психологическая помощь в рамках ОМС

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Страхование

Минздрав России представил новый порядок предоставления медицинской помощи, включив в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) психологические консультации.

Комплексный подход к лечению: психологическая помощь в рамках ОМС
Фото: commons.wikimedia.org by AdAstra77 is licensed under CC BY-SA 4.0

Они и ориентированы на поддержку пациентов с хроническими заболеваниями, тревожными расстройствами, онкологическими диагнозами, ВИЧ и тем, кто нуждается в мотивации для лечения.

Врачи и психологи теперь работают сообща, обеспечивая комплексный подход к лечению, что позволяет более глубоко изучить все аспекты заболевания и оказать всестороннюю помощь, а также обеспечить последующее сопровождение пациентов.

Специалисты подчеркивают необходимость создания системы социально-психологической адаптации населения и планируют разработать методику, которая будет распространена по всем муниципалитетам региона. Основное внимание уделяется доступности психологической помощи и повышению уровня психологической адаптации жителей, чтобы каждый мог получить необходимую поддержку и консультацию.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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