Что надо знать о выплатах пострадавшим и семьям жертв теракта в "Крокус сити холле"

Раненые и семьи жертв теракта в "Крокусе" получат компенсации до 3 млн рублей

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пострадавшие и семьи погибших во время теракта в "Крокус сити холле" получат компенсации. Об этом заявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Кроме того, в социальном фонде напомнили, что пострадавшие и члены семей погибших при атаке могут получать выплаты, положенные по законы, например, пенсию по утрате кормильца.

Власти Москвы выплатят семьям погибших по 3 млн рублей. Пострадавшие получат по 1 млн рублей, а те, кто получили амбулаторную медицинскую помощь — 500 тысяч рублей, заявил Собянин. Это касается жителей столицы, однако аналогичные выплаты получат и жители Подмосковья, добавил Воробьёв.

Кроме того, руководство Москвы и области взяло на себя расходы за похороны жертв теракта, а страховые компании заявили о готовности выплатить компенсации по упрощённым и ускоренным процедурам, пишут "Известия".

Максимальный размер компенсации зависит от суммы, прописанной в полисе. Обычно это от 100 до 500 тысяч рублей для традиционной страховки, и от 1 млн рублей для накопительных и инвестиционных программ страхования.