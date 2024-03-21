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Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мировых судоходных компаний

Reuters: Из-за нападений сомалийских пиратов стоимость страховки для судов растет

Страхование

Более 20 попыток угона судов сомалийскими пиратами с ноября 2023 года привели к росту цен на вооруженную охрану и страховое покрытие для судоходных компаний, сообщает Reuters.

Reuters: Из-за нападений сомалийских пиратов стоимость страховки для судов растет
Фото: navy.mil by ВМС США is licensed under public domain

По данным агентства, из-за нападений сомалийских банд на суда пять компаний заложили в страховку более высокий риск выплаты выкупа. И это на фоне растущих издержек из-за периодических ударов беспилотников и ракет йеменского ополчения хуситов в Красном море и других близлежащих водах.

В последний раз сомалийские пираты, которых, как международные военно-морские силы, как им казалось, уже взяли под контроль, атаковали принадлежащий Бангладешу сухогруз "Абдулла" в западной части Индийского океана. Экипаж успел подать сигнал бедствия и позвонил на горячую линию экстренной помощи, но бандиты добрались до корабля раньше. Они взяли в заложники капитана и второго помощника.

"Милостью Аллаха пока никто не пострадал”, — сообщил член экипажа руководству компании до того, как пираты отобрали у него телефон.

Ранее эксперт призвал защищать свое жилище, а не надеяться на страховку.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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