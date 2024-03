Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мировых судоходных компаний

Более 20 попыток угона судов сомалийскими пиратами с ноября 2023 года привели к росту цен на вооруженную охрану и страховое покрытие для судоходных компаний, сообщает Reuters.

Фото: navy.mil by ВМС США is licensed under public domain