"Повысит доверие пассажиров". РЖД объявили о запуске нового вида страхования от задержек транспорта

РЖД начали продажу страховок от опоздания на поезд и самолет

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

ОАО "РЖД" объявило о запуске опции страхования пассажиров от опоздания, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

При задержке рейса на маршруте более двух часов пассажир имеет право на возмещение расходов от страховой компании, вызванных опозданием: на питание, личную гигиену, медикаменты и в некоторых случаях — стоимость проживания в отеле или гостинице.

Сообщается, что страховка покрывает составные маршруты, включающие авиа-, железнодорожный, автобусный и водный транспорт. В РЖД отметили, что будут также считать страховыми случаи, когда пассажир не смог сесть на поезд по независящим от него обстоятельствам.

В компании уверены, что новая программа повысит доверие пассажиров к перевозчику и снизит их материальные потери из-за опоздания.

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