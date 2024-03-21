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"Повысит доверие пассажиров". РЖД объявили о запуске нового вида страхования от задержек транспорта

РЖД начали продажу страховок от опоздания на поезд и самолет

0:56
Страхование

ОАО "РЖД" объявило о запуске опции страхования пассажиров от опоздания, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

РЖД начали продажу страховок от опоздания на поезд и самолет
Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

При задержке рейса на маршруте более двух часов пассажир имеет право на возмещение расходов от страховой компании, вызванных опозданием: на питание, личную гигиену, медикаменты и в некоторых случаях — стоимость проживания в отеле или гостинице.

Сообщается, что страховка покрывает составные маршруты, включающие авиа-, железнодорожный, автобусный и водный транспорт. В РЖД отметили, что будут также считать страховыми случаи, когда пассажир не смог сесть на поезд по независящим от него обстоятельствам.

В компании уверены, что новая программа повысит доверие пассажиров к перевозчику и снизит их материальные потери из-за опоздания.

Ранее менеджер "Ингосстраха" назвал повышение тарифов по ОСАГО решенным делом.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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