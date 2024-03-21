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"Протестуйте против цен на бензин". Гендиректор "Ингосстраха" назвал искусственно нагнетаемой панику из-за роста тарифов ОСАГО

Гендиректор "Ингосстраха": Повышение тарифов по ОСАГО — дело почти решенное

1:26
Страхование

Повышение страховых тарифов по ОСАГО — дело почти решенное, заявил генеральный директор СК "Ингосстрах" Александр Григорьев.

Гендиректор "Ингосстраха": Повышение тарифов по ОСАГО — дело почти решенное
Фото: flickr.com by Натан Вонг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам топ-менеджера, об этом на прошлой неделе говорил руководитель департамента страхового надзора Центробанка РФ Игорь Жук.

При этом непонятно, насколько вырастут тарифы, подчеркнул Григорьев. ЦБ предлагает 25%, но страховой рынок ОСАГО спасет минимум 40% рост, на котором настаивал Российский союз автостраховщиков, отметил страховщик. Гендиректор "Ингосстраха" сообщил, что в Госдуме уже находится законопроект об ОСАГО, предусматривающий многократное повышение сумм выплат по разным статьям ОСАГО.

Россиянам не стоит паниковать по поводу 40% повышения тарифа на автострахование, добавил Григорьев. Он подчеркнул, что сейчас цена полиса ОСАГО не превышает стоимости полного бака бензина, но, в отличие от топлива, полис не "вылетает в трубу", а может компенсировать половину стоимости ремонта при ДТП.

Недовольство грядущим повышением тарифов ОСАГО топ-менеджер назвал искусственно нагнетенным, так как никто не протестует против роста цен на бензин или услуги ЖКХ.

"Протестуйте лучше против этих вещей; в случае с полисом, по крайней мере, понятно за что вы платите", — заявил он корреспонденту "За рулем. РФ".

Ранее Верховный суд разъяснил, как считать штраф и неустойку по ОСАГО.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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