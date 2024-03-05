Новый API-сервис Банка России предоставляет информацию об участниках финансового рынка

ЦБ разработал новый веб-сервис для поиска информации об участниках финансового рынка

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Центробанк России разработал новый API-сервис, который позволяет получать актуальную информацию об участниках финансового рынка в автоматизированном режиме, сообщает пресс-служба ЦБ.

Фото: unsplash.com by Олу Элету is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поиск доступен по регистрационным данным участника рынка, типу или виду деятельности, субъекту РФ и наличию права или лицензии на конкретную дату и за определенный период времени.

Обработка запросов происходит автоматически. Сервис дублирует информацию портала ЦБ «Проверить участника финансового рынка».

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