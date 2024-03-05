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Новый API-сервис Банка России предоставляет информацию об участниках финансового рынка

ЦБ разработал новый веб-сервис для поиска информации об участниках финансового рынка

0:42
Страхование

Центробанк России разработал новый API-сервис, который позволяет получать актуальную информацию об участниках финансового рынка в автоматизированном режиме, сообщает пресс-служба ЦБ.

ЦБ разработал новый веб-сервис для поиска информации об участниках финансового рынка
Фото: unsplash.com by Олу Элету is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поиск доступен по регистрационным данным участника рынка, типу или виду деятельности, субъекту РФ и наличию права или лицензии на конкретную дату и за определенный период времени.

Обработка запросов происходит автоматически. Сервис дублирует информацию портала ЦБ «Проверить участника финансового рынка».

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

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