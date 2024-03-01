Эксперт в разговоре с Pravda.Ru выразил сомнение в необходимости полисов ОСАГО со сроком действия от одного дня

Эксперт усомнился в необходимости "коротких" полисов ОСАГО

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ведущий эксперт страховых выплат Вадим Горко в разговоре с Pravda.Ru выразил сомнение в необходимости "коротких" полисов ОСАГО.

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Горко напомнил, что до 2 марта, когда станет доступен такой вариант автостраховки, минимальный срок страхования составляет 3 месяца. Это так называемый "испытательный период".

При этом эксперт выразил недоумение, зачем вообще было решено вводить "короткие" ОСАГО, и указал на пространство для деятельности мошенников с такими полисами.

— То, что я видел по предварительной информации, там чего-то такое — временная франшиза. Сегодня я выдал вам полис на один день, а только вступит он в действие через два или через три дня. Будет отсрочка начала страхования. Произошло ДТП, человек быстренько звонит, входит в интернет и покупает полис тут же на один день. Чтобы такого не происходило. Если честно, я не понимаю, зачем это, — резюмировал Горко.

Кроме того, эксперт добавил, что пока не располагает информацией о стоимости "коротких" полисов ОСАГО.

Напомним, оформление "коротких" полисов ОСАГО со сроком действия от одного дня станет доступно россиянам с 2 марта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.