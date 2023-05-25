Астролог Гридневская перечислила правила, которые помогут вырастить хороший урожай

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Астролог Юлиана Гридневская рассказала, каким правилам нужно следовать, чтобы вырастить богатый урожай.

Фото: yabloki.site

Как сообщает Москва 24, наиболее благоприятным временем для прополки является новолуние и несколько дней до него. По словам астролога, чтобы вырастить богатый урожай, важно ориентироваться на фазы Луны.

На растущую Луну следует сажать деревья, кустарники, цветы и овощи, образующие плоды над землёй. Также в этот период, но ближе к полной Луне, хорошо сажать плодовые деревья и пересаживать растения.

На убывающую фазу Луны астролог советует сажать растения, которые образуют плоды под землёй, а также производить обрезку растений.

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