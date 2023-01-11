Хиромант Чурон: короткая линия жизни далеко не всегда говорит о ранней смерти

Линия жизни начинается от края ладони между большим и указательным пальцами и опускается вниз в виде дуги. С помощью этой линии можно определить здоровье и энергию человека. Об этом заявила хиромант Татьяна Чурон.

Короткая чёткая линия на обеих ладонях без других знаков может говорить о непродолжительной жизни, отметила специалист. Однако если линия жизни на ладонях разной длины, то следует обратить внимание, на какой руке она короче.

Хиромант подчеркнула, что левая рука говорит о том, что дано человеку при рождении. На правой ладони изображено будущее.

"Короткая линия только на левой ладони означает, что жизнь будет довольно долгой, так как энергия с возрастом только усиливается. Если же на правой, это предостережение более внимательно относиться к здоровью", — сообщает Москва 24.

Символы в виде крестов на линии жизни говорит о том, что нужно быть осторожнее. Когда линия прерывается, а затем продолжается, то это означает потерю интереса к жизни, уточнила Чурон.