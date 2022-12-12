Финалист "Битвы экстрасенсов" предсказал окончание украинского конфликта в 2023

Украинский конфликт останется позади только в 2023 году. Сейчас идёт противостояние добра и зла, но на крайние меры Россия идти не хотела, её вынудили. Об этом заявил финалист шоу "Битва экстрасенсов" Зираддин Рзаев.

По его словам, в следующем году конфликт или окончательно остановится, или будет находиться в пассивном состоянии.

Экстрасенс уверен, что этому будут способствовать переговоры, без которых не обойтись.

Он также добавил, что конфликт на Украине — не последнее, с чем России придётся столкнуться. ЕС и НАТО не дадут покоя и после Украины, они будут создавать новые конфликты с другими соседними государствами и пытаться втягивать в них РФ, заметил он в беседе с "МК".

По мнению эксперта, всё человечество впереди ждут очень трудные времена и годы. А в 2023 — голод и дефицит продовольствия.

Однако в России с этим всё будет нормально, а больше всех пострадает Запад, заключил собеседник издания.

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