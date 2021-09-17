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Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19

Гороскоп

Исследования совместимости вакцин от гриппа и коронавируса в РФ вряд ли будут завершены до конца года, считает врач-инфекционист Николай Малышев.

Эксперт заявил о затянутости испытаний совместимости вакцин от гриппа и COVID-19

О необходимости проверки безопасности и эффективности вакцин при их одновременном ведении заявил ранее замглавы российского Минздрава Олег Гриднев.

Николай Малышев, комментируя "Свободной прессе" слова замминистра, выразил надежду, что испытания не будут слишком долгими.

Он напомнил, что в Минздраве сообщили о допустимости введения двух вакцин, однако до окончания испытаний рекомендовали делать прививки от гриппа и коронавируса с интервалом в месяц.

Собеседник издания отметил, что о необходимости изучения совместимости вакцин отCOVID-19 и гриппа говорилось уже давно, однако заняться этим вопросом решили только сейчас.

"Как бы то ни было, понятно, что процесс затягивается. И я думаю, что мы в этом году [совместной вакцинации] не увидим. Сейчас у нас конец сентября, так или иначе, испытания будут месяц-два, а там уже и Новый год", — сказал Николай Малышев.

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