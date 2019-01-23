Ученые: долголетие зависит от роста человека

Ученые из Нидерландов выяснили, какие показатели влияют на вероятность прожить до 90 лет. Результаты своих исследований специалисты опубликовали в зарубежном медицинском журнале Journal of Epidemiology&Community Health.

По мнению врачей, долголетие человека напрямую зависит от его роста и физической активности. Однако данная особенность распространяется, в основном, на женщин. В исследовании, которое проводили ученые, приняли участие около пяти с половиной тысяч человек. Еще в 1986 году добровольцы в возрасте 68-70 лет заполнили анкеты, после чего врачи наблюдали за их здоровьем до достижения юбилея в 90 лет.

Вопросы анкеты были связаны с весом, а также физической активностью, которая велась с 20-летнего возраста до момента самого исследования. Для получения более точных результатов ученые исключили анкеты, в которых добровольцы указывали, что занимались спортом профессионально. Под необходимой активностью подразумевались лишь ежедневные пешие прогулки, езда на велосипеде, гимнастика, садоводство. Среди други основных признаков ученые также выделили семейное положение испытуемых и питание.

Оказалось, что около трети женщин, принимавших участие в исследовании дожили до 90 лет. Их вес с годами увеличивался незначительно, а рост начинался от 175 см. Долгожители также отличались активностью и занимались спортом. Эксперты отметили, что даже спорт мог отрицательно повлиять на здоровье, так как чрезмерные нагрузки снижали вероятность дожить до 90 лет.

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