Врач сообщила о специи, которая защищает от рака

Врач Чиркова: куркума может способствовать профилактике рака

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Ольга Чиркова сообщила, что куркума имеет противовоспалительные свойства и может способствовать профилактике рака. О благотворных свойствах этой специи специалист сообщила в интервью для NEWS. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врач отметил, что использование некоторых натуральных специй может быть полезным для здоровья, так как они обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет. Например, куркумин не только является противовоспалительным, но также снижает вероятность появления опухолей. Капсаицин, содержащийся в остром перце, способствует предотвращению образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

Чиркова также отметила, что лук и чеснок содержат фитонциды, способные подавлять рост и развитие бактерий.