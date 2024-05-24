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Врач сообщила о специи, которая защищает от рака

Врач Чиркова: куркума может способствовать профилактике рака

0:54
Здоровье

Терапевт Ольга Чиркова сообщила, что куркума имеет противовоспалительные свойства и может способствовать профилактике рака. О благотворных свойствах этой специи специалист сообщила в интервью для NEWS. ru.

Врач Чиркова: куркума может способствовать профилактике рака
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врач отметил, что использование некоторых натуральных специй может быть полезным для здоровья, так как они обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет. Например, куркумин не только является противовоспалительным, но также снижает вероятность появления опухолей. Капсаицин, содержащийся в остром перце, способствует предотвращению образования атеросклеротических бляшек в сосудах.

Чиркова также отметила, что лук и чеснок содержат фитонциды, способные подавлять рост и развитие бактерий.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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