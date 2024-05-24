Врач сообщила о специи, которая защищает от рака

Терапевт Ольга Чиркова сообщила, что куркума имеет противовоспалительные свойства и может способствовать профилактике рака. О благотворных свойствах этой специи специалист сообщила в интервью для NEWS. ru.
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Врач отметил, что использование некоторых натуральных специй может быть полезным для здоровья, так как они обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет. Например, куркумин не только является противовоспалительным, но также снижает вероятность появления опухолей. Капсаицин, содержащийся в остром перце, способствует предотвращению образования атеросклеротических бляшек в сосудах.
Чиркова также отметила, что лук и чеснок содержат фитонциды, способные подавлять рост и развитие бактерий.
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