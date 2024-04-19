Врач указал на заболевание, которое может привести к запрету водить автомобиль

Кардиолог Степаненко: после инфаркта важно обсудить вождение авто с врачом

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В интервью для "Газеты.ru" кардиолог и терапевт Иван Степаненко отметил, что после перенесенного инфаркта миокарда могут возникнуть медицинские ограничения на вождение автомобиля.

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Согласно действующему законодательству, нет полного запрета на вождение автомобиля после инфаркта, однако важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом относительно индивидуальных противопоказаний. Одобрение профессионала необходимо перед тем, как вернуться за руль, учитывая, что пациенту часто требуется время на восстановление, обычно несколько недель.

"Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространённость некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений", — подытожил Иван Степаненко.