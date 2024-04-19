Врач указал на заболевание, которое может привести к запрету водить автомобиль

В интервью для "Газеты.ru" кардиолог и терапевт Иван Степаненко отметил, что после перенесенного инфаркта миокарда могут возникнуть медицинские ограничения на вождение автомобиля.
Согласно действующему законодательству, нет полного запрета на вождение автомобиля после инфаркта, однако важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом относительно индивидуальных противопоказаний. Одобрение профессионала необходимо перед тем, как вернуться за руль, учитывая, что пациенту часто требуется время на восстановление, обычно несколько недель.
"Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространённость некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений", — подытожил Иван Степаненко.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.