Стакан такого молока снижает артериальное давление на треть

Врач Захарова: обезжиренное молоко снижает кровяное давление

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Татьяна Захарова поделилась информацией, как можно снизить артериальное давление при помощи молока. Об этом пишет "Медикфорум".

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По словам врача, этого можно добиться, если употреблять стакан обезжиренного молока. С высоким давлением важно бороться, иначе оно может привести к инсульту и сердечному приступу.

Обычное молоко приводит к высокому уровню холестерину, так как содержащийся жир является насыщенным.

"Молочные продукты содержат определенный тип белка, называемый биоактивными пептидами, который, как было показано, оказывает положительное влияние на контроль крови. Эти пептиды обладают ингибирующими свойствами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые могут расслаблять стенки ваших кровеносных сосудов и снижать кровяное давление", — говорит врач.

Кроме того, в таком молоке содержится магний, кальций, калий. Всё это положительно влияет на артериальное давление. Эти вещества помогают кровеносным сосудам сжиматься и расслабляться, когда это нужно.