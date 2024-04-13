В Новосибирске применяют инновационный метод лечения аневризмы сосудов головного мозга через разрез над бровью

В Новосибирске используют инновационный метод лечения аневризмы сосудов головного мозга

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инновационный метод лечения аневризмы сосудов головного мозга используют в отделении нейрохирургии Новосибирской областной больницы.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under Creative Commons CC0 License

Завотделением нейрохирургии Александра Бобылева рассказала, что основным признаком аневризмы является резкая и сильная головная боль. Она также пояснила, что главная задача нейрохирурга – найти аневризму и наложить на её шейку клипсу, таким образом обезвредив «сосудистую бомбу».

Раньше подобную аневризму можно было удалить только при трепанации черепа. Новая технология, которую используют в ГНОКБ именуется краниотомией, при этом способе мини-доступ к аневризме происходит через бровь.

”Чем меньше разрез, тем лучше: снижается болевой синдром, пациент после операции быстрее восстанавливается. Немаловажный фактор - косметический эффект. Для многих людей это принципиально, особенно когда речь идёт об операции на открытых участках тела, в том числе, на голове. К сожалению, в нейрохирургии лечебный результат и косметический эффект не всегда можно совместить, но в случае с церебральной аневризмой это удалось,” - рассказал нейрохирург, кандидат медицинских наук Шалиндер Ашокович Аул.

При этом методе хирурги делают разрез по линии брови, выпиливают кусочек кости 3 на 3 сантиметра, а далее при помощи операционного микроскопа и специального микрохирургического оборудования, врачи выполняют те же действия, что и при «открытой» операции. Когда на шейку аневризмы одета клипса, фрагмент кости возвращают на место, закрепляют и делают аккуратный косметический шов, пишет КП-Новосибирск.

Таким методом врачи прооперировали уже 9 пациентов. 5 из них попали на экстренную операцию. Самому молодому пациенту, который был прооперированном этим способом, 28 лет, а самому возрастному 67.