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Психиатр Надирова: в современной психиатрии существует такое понятие, как "сезонное аффективное расстройство"

Весенняя хандра действительно существует

1:53
Здоровье

Многие слышали выражение "весенняя хандра”. Весной в психике человека происходит ряд изменений, при которых некоторым людям действительно стоит обратиться к специалисту.

Весенняя хандра действительно существует
Фото: unsplash.com by Ümit Bulut is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Часто можно наблюдать, что весной у человека нет сил, настроение на нуле и даже долгожданное тепло не радует. По мнению врача-психиатра Тюменского кардиоцентра Розы Надировой, всё дело в депрессии, которая может накрыть не только осенью, но и весной.

"В современной психиатрии существует такое понятие, как "сезонное аффективное расстройство", которое характеризуется повторяющимися депрессивными симптомами, возникающими в определённое время года, с полной ремиссией в другое время года. Чаще всего, по мнению учёных, этому состоянию подвержены женщины, люди от 18 до 30 лет, жители северных широт и те, у кого в семейном анамнезе есть такое нарушение", — рассказала специалист.

По словам Розы Надировой, от сезона к сезону самочувствие человека меняется и это нормально. В этом виноваты гормоны и химия. Зимой растёт выработка мелатонина, который отвечает за сон и бодрствование, а весной ничего не радует из-за нехватки серотонина, химического вещества, которое влияет на настроение. Пишет tmn.aif.ru.

Специалист советует обратиться к психотерапевту, если вы замечаете за собой симптомы "сезонного аффективного расстройства". Врач вынесет вердикт, как помочь вам пережить этот период.

Помимо медикаментозной терапии такое расстройство лечат светотерапией. Плюс здоровый образ жизни — необходимо наладить режим сна и бодрствования, увеличить физическую активность. Не забывать радовать себя. Важно составить правильное меню — есть побольше овощей и фруктов. Витамины помогают пережить любую депрессию.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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Врач психотерапевт, психолог
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Проводит индивидуальную терапию и семейное консультирование
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