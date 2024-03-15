Секреты медицины: как избыток соли превращает вас в мишень для сердечных заболеваний

Врач объяснил, почему нельзя есть много соли

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач, кандидат медицинских наук Наталья Шарафилова просвещает общество о негативных последствиях чрезмерного употребления соли для организма. Она отмечает, что соль присутствует практически в каждом блюде для подчеркивания вкуса. Важно учитывать не только добавляемую соль в процессе готовки, но и ту, которая содержится в продуктах, таких как хлеб и консервы.

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Шарафилова обращает внимание на тот факт, что в некоторые консервированные продукты добавляется избыточное количество соли. Она подчеркивает, что определенные группы людей должны быть особенно внимательны к количеству потребляемой соли, чтобы избежать проблем.

"Соль используется как консервант. Людям с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям или тем, кто уже столкнулся с ними, следует ограничить ее употребление. Почему избыточное потребление соли опасно? Великое количество соли в организме приводит к задержке жидкости в сосудах, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызвать повышение артериального давления, что, в свою очередь, может стать причиной гипертонической болезни", — приводит слова Шарафиловой.

По мнению Шарафиловой, избыток соли может спровоцировать развитие артериальной гипертонии, которая негативно сказывается на работе сердца, почек и кровеносных сосудов.