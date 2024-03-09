Негативное отношение к жизни и прокрастинация: новые выводы психологического исследования

Отрицательное мышление и прокрастинация: результаты исследования из Университета штата Огайо

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Аналитики из Университета штата Огайо представили результаты исследования, указывающие на то, что индивиды, чья перспектива на жизнь склонна к негативизму, имеют тенденцию к прокрастинации. В рамках одного из экспериментов участникам предложили заполнить налоговую декларацию, при этом те, кто проявляли более пессимистичный взгляд, откладывали это занятие.

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Исследование продемонстрировало, что люди, ориентированные на негативные аспекты жизни, склонны к более частым проявлениям прокрастинации по сравнению с оптимистами. Кроме того, психологи установили, что размышление о сложившейся ситуации способствует преодолению прокрастинации. В процессе обдумывания проблем прокрастинаторам легче находить мотивацию для выполнения различных задач.

Прокрастинация определяется как склонность откладывать важные дела, что в конечном итоге может негативно сказаться на качестве жизни. В результате ряда исследований ученые Фацио и Гранадос Самайоа установили прямую связь между негативным мировоззрением и прокрастинацией. Это указывает на то, что люди, склонные видеть в жизни больше негатива, часто откладывают выполнение важных задач.