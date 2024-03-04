Риск инсульта появляется при этих погодных условиях: будьте осторожны

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Врач Беляева рассказала, какая погода может привести к инсульту

1:23
Здоровье

В скором времени теплая весенняя погода сменит зимние заморозки. Однако для тех, кто заботится о своем здоровье, важно сохранять бдительность в этот период.

Врач Беляева рассказала, какая погода может привести к инсульту
Фото: CreativeCommons by Güel - Centro de Wellness Murcia is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые считают, что изменения температуры могут оказать серьезное воздействие на физическое состояние, включая возможность возникновения инсультов. Но так ли это?

Сведения противоречивы. Согласно мнения врача общей практики Марии Беляевой, данные о связи между изменениями погоды и риском инсульта остаются противоречивыми в медицинском сообществе.

"Пока нет однозначного понимания влияния изменений погоды на возникновение инсульта. Тем не менее, имеются сведения о том, что число случаев инсульта увеличивается при снижении температуры, в отличие от ее повышения. Кроме того, чаще случаются инсульты при усилении ветра, вероятно, из-за изменений атмосферного давления", — подчеркнула врач в интервью для онлайн издания "Подмосковье Сегодня".

По словам Беляевой, рекомендации по предотвращению инсульта остаются неизменными.

"Важно следить за артериальным давлением и принимать назначенные лекарства вовремя, проходить регулярные медицинские обследования, избегать вредных привычек, снижать уровень стресса, придавать большее значение качественному отдыху и легкой физической активности, особенно на свежем воздухе", — отметила эксперт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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