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Ночной перекус: почему яблоко может привести к проблемам с пищеварением

Почему яблоко не стоит есть перед сном: научное обоснование

0:46
Здоровье

Вопреки распространенному убеждению, яблоко не является оптимальным выбором для перекуса перед сном.

Почему яблоко не стоит есть перед сном: научное обоснование
Фото: pixabay.com by ski4fd is licensed under Creative Commons Zero (see here). File ID: 2535260

Давайте разберем, почему употребление яблок вечером не самая лучшая идея.

Почему не стоит есть яблоки ночью?

Причина заключается в том, что вечером чувствительность к инсулину снижается.

Кроме того, вечером происходит замедление работы поджелудочной железы и печени. Поэтому употребление яблок, богатых клетчаткой, перед сном может вызвать проблемы с пищеварением, как отмечают специалисты по диетологии. Это может привести к болевым ощущениям и вздутию живота.

Если желание съесть яблоко вечером вызвано просто скукой или бездельем, а не физическим голодом, то лучше воздержаться от такого перекуса.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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