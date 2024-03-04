Ночной перекус: почему яблоко может привести к проблемам с пищеварением

Почему яблоко не стоит есть перед сном: научное обоснование

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вопреки распространенному убеждению, яблоко не является оптимальным выбором для перекуса перед сном.

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Давайте разберем, почему употребление яблок вечером не самая лучшая идея.

Почему не стоит есть яблоки ночью?

Причина заключается в том, что вечером чувствительность к инсулину снижается.

Кроме того, вечером происходит замедление работы поджелудочной железы и печени. Поэтому употребление яблок, богатых клетчаткой, перед сном может вызвать проблемы с пищеварением, как отмечают специалисты по диетологии. Это может привести к болевым ощущениям и вздутию живота.

Если желание съесть яблоко вечером вызвано просто скукой или бездельем, а не физическим голодом, то лучше воздержаться от такого перекуса.