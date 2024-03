Ночной перекус: почему яблоко может привести к проблемам с пищеварением

Вопреки распространенному убеждению, яблоко не является оптимальным выбором для перекуса перед сном.

Фото: pixabay.com by ski4fd is licensed under Creative Commons Zero (see here). File ID: 2535260