Прорыв в лечении рака: Российско-белорусские ученые разработали эффективные препараты

Российские и белорусские ученые в совместной работе разработали вещества, которые могут подавлять рост клеток злокачественных опухолей. Эти вещества, согласно сообщению, направлены на борьбу с так называемым трижды отрицательным раком, который является наиболее агрессивной формой рака и встречается в 15-20% случаев среди общего числа диагностированных раков груди у женщин.
Исследователи отметили, что были синтезированы вещества, способные подавлять рост клеток трижды отрицательного рака молочной железы — это вид женского онкологического заболевания, который представляет особую сложность в лечении. При этом уточняется, что ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с белорусскими коллегами разработали препараты на основе платины и палладия, которые были переданы в Центр медицинской химии ТГУ для дальнейших тестирований.
Согласно научным выводам, было создано соединение, способное воздействовать на опасные раковые клетки, при этом наносимый им ущерб организму значительно меньше, чем у уже существующих аналогов.
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