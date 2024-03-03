Прорыв в лечении рака: Российско-белорусские ученые разработали эффективные препараты

Ученые из России и Беларуси создали вещества для борьбы с агрессивным раком молочной железы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российские и белорусские ученые в совместной работе разработали вещества, которые могут подавлять рост клеток злокачественных опухолей. Эти вещества, согласно сообщению, направлены на борьбу с так называемым трижды отрицательным раком, который является наиболее агрессивной формой рака и встречается в 15-20% случаев среди общего числа диагностированных раков груди у женщин.

Фото: https://staticsnews.medsblalabs.com/

Исследователи отметили, что были синтезированы вещества, способные подавлять рост клеток трижды отрицательного рака молочной железы — это вид женского онкологического заболевания, который представляет особую сложность в лечении. При этом уточняется, что ученые из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с белорусскими коллегами разработали препараты на основе платины и палладия, которые были переданы в Центр медицинской химии ТГУ для дальнейших тестирований.

Согласно научным выводам, было создано соединение, способное воздействовать на опасные раковые клетки, при этом наносимый им ущерб организму значительно меньше, чем у уже существующих аналогов.