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Эффективные методы борьбы с сахарной зависимостью: рекомендации специалиста

Как справиться с тягой к сладкому: рекомендации медика для постепенного отказа от сладостей

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Здоровье

Борьба с сахарной зависимостью представляет определенные трудности, однако это осуществимо.

Как справиться с тягой к сладкому: рекомендации медика для постепенного отказа от сладостей
Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Прежде всего, важно осознать проблему и затем следовать рекомендациям специалистов.

Диетолог Полина Журавлева поделилась советами о том, как легко избавиться от желания употреблять сладости. Первым шагом является установка правильного режима питания, включающего три приема еды в день в умеренных количествах. Кроме того, важно обеспечить достаточное употребление воды каждый день, чтобы избежать переедания и поддерживать нормальный уровень гидратации для хорошего самочувствия.

По мнению Журавлевой, желание употреблять сахар уменьшится благодаря ощущению сытости.

При этом не следует резко отказываться от любимых сладостей, а лучше делать это постепенно.

Медик также добавила, что для начала желательно уменьшить употребление конфет, печенья и других сладких угощений, которые регулярно употребляются в течение дня.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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