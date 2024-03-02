Эффективные методы борьбы с сахарной зависимостью: рекомендации специалиста

Как справиться с тягой к сладкому: рекомендации медика для постепенного отказа от сладостей

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Борьба с сахарной зависимостью представляет определенные трудности, однако это осуществимо.

Фото: openverse by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0

Прежде всего, важно осознать проблему и затем следовать рекомендациям специалистов.

Диетолог Полина Журавлева поделилась советами о том, как легко избавиться от желания употреблять сладости. Первым шагом является установка правильного режима питания, включающего три приема еды в день в умеренных количествах. Кроме того, важно обеспечить достаточное употребление воды каждый день, чтобы избежать переедания и поддерживать нормальный уровень гидратации для хорошего самочувствия.

По мнению Журавлевой, желание употреблять сахар уменьшится благодаря ощущению сытости.

При этом не следует резко отказываться от любимых сладостей, а лучше делать это постепенно.

Медик также добавила, что для начала желательно уменьшить употребление конфет, печенья и других сладких угощений, которые регулярно употребляются в течение дня.