Быстрый рецепт приготовления блюд на пару с использованием сковороды

Как приготовить полезные блюда на пару без специализированной техники

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто люди, следующие диете, часто сталкиваются с необходимостью готовить пищу на пару, так как такие блюда считаются наиболее полезными и здоровыми. Однако не у всех есть пароварка.

Фото: Wikipedia by 성훈 김 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этой статье мы расскажем о простом способе приготовления блюд на пару без использования специализированной техники.

Вам потребуется всего лишь сковорода. Расположите на дне несколько вилок в форме снежинки и добавьте немного воды. Этот метод отлично подходит для овощей. Что же касается котлет, их можно приготовить по-другому. Просто разложите их в сковороду и залейте водой так, чтобы она покрывала половину фарша. Затем можно готовить блюдо под крышкой, чтобы обеспечить нужный "парниковый эффект".

Этот совет полезен не только для тех, кто следит за весом, но и для тех, кто не привык включать овощи, рыбу или паровые котлеты в свой рацион, и готовит их лишь время от времени.

Покупка отдельного прибора кажется излишней тратой в этом случае.