Быстрый рецепт приготовления блюд на пару с использованием сковороды

Часто люди, следующие диете, часто сталкиваются с необходимостью готовить пищу на пару, так как такие блюда считаются наиболее полезными и здоровыми. Однако не у всех есть пароварка.
В этой статье мы расскажем о простом способе приготовления блюд на пару без использования специализированной техники.
Вам потребуется всего лишь сковорода. Расположите на дне несколько вилок в форме снежинки и добавьте немного воды. Этот метод отлично подходит для овощей. Что же касается котлет, их можно приготовить по-другому. Просто разложите их в сковороду и залейте водой так, чтобы она покрывала половину фарша. Затем можно готовить блюдо под крышкой, чтобы обеспечить нужный "парниковый эффект".
Этот совет полезен не только для тех, кто следит за весом, но и для тех, кто не привык включать овощи, рыбу или паровые котлеты в свой рацион, и готовит их лишь время от времени.
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