Как распознать и предотвратить микроинсульт: советы и лайфхаки ведущего невролога

Микроинсульт, также известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), характеризуется кратковременным нарушением кровообращения в мозге, с симптомами, исчезающими в течение дня.
Невролог Екатерина Демьяновская подчеркивает важность внимание к подобным приступов, поскольку они могут быть предвестником серьезного инсульта, вызванного полным нарушением кровоснабжения мозга.
Сужение артерий вследствие тромбов или холестериновых бляшек может привести к транзиторным ишемическим атакам. Симптомы микроинсульта аналогичны обычному инсульту, но в данном случае они временные.
Характерные признаки ТИА включают внезапную потерю контроля над мышцами половины лица или тела, слабость или онемение в руках или ногах, а также нарушения в речи. Важно отметить, что симптомы ТИА могут напоминать симптомы других заболеваний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет или отравление.
Демьяновская советует обратиться к врачу после подобного приступа и, желательно, вызвать скорую помощь для профессиональной оценки состояния.
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