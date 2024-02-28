Как распознать и предотвратить микроинсульт: советы и лайфхаки ведущего невролога

Невролог Демьяновская заявила, что онемение руки или ноги может быть симптомом микроинсульта

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микроинсульт, также известный как транзиторная ишемическая атака (ТИА), характеризуется кратковременным нарушением кровообращения в мозге, с симптомами, исчезающими в течение дня.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Невролог Екатерина Демьяновская подчеркивает важность внимание к подобным приступов, поскольку они могут быть предвестником серьезного инсульта, вызванного полным нарушением кровоснабжения мозга.

Сужение артерий вследствие тромбов или холестериновых бляшек может привести к транзиторным ишемическим атакам. Симптомы микроинсульта аналогичны обычному инсульту, но в данном случае они временные.

Характерные признаки ТИА включают внезапную потерю контроля над мышцами половины лица или тела, слабость или онемение в руках или ногах, а также нарушения в речи. Важно отметить, что симптомы ТИА могут напоминать симптомы других заболеваний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет или отравление.

Демьяновская советует обратиться к врачу после подобного приступа и, желательно, вызвать скорую помощь для профессиональной оценки состояния.