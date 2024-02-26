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Советы этих "специалистов" не стоит слушать: диетологи врут нам в лицо!

Каких диетологов не стоит слушать

1:22
Здоровье

Современное общество допускает, что советы по питанию могут быть предложены почти любым человеком. Однако подобные советы, особенно если они не происходят от специалиста, могут принести вред здоровью. Следовательно, не все рекомендации следует принимать на веру.

Каких диетологов не стоит слушать
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие советы по питанию заслуживают доверия? Только те, которые дают квалифицированные специалисты, такие как диетологи, гастроэнтерологи и другие медицинские профессионалы. Нутрициолог с образованием из уважаемого учебного заведения также может вызывать доверие. Однако если предлагать составление плана питания парикмахеру или бухгалтеру, то это, вероятно, не заслуживает доверия, считают эксперты.

Очень радикальные диетические советы, такие как исключительное потребление сырых продуктов или игнорирование определенных групп пищи, могут иметь серьезные последствия для здоровья. Принимать такие радикальные решения следует только после консультации с врачом и прохождения соответствующих анализов.

Если предлагаемая информация по питанию противоречит научным исследованиям и официальной позиции врачей, то стоит задуматься о ее корректности.

Важно отметить, что любая диета, за исключением медицински рекомендованных, может оказать влияние на здоровье. Поэтому подбирать диету следует только при необходимости и при участии врача.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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